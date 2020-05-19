У кримськотатарського політв’язня, фігуранта «справи про так званий тероризм» (перша сімферопольська група) Узеїра Абдуллаєва у російській колонії діагностували грижу сухожилля, що утворилася у результаті травми від наручників.

Про це активістам «Кримської солідарності» повідомила дружина політв’язня Фера Абдуллаєва, пише ATR.

«Сьогодні Узеїр зробив третій офіційний дзвінок за час його відбування у колонії. Повідомив, що його і Еміля Джемаденова викликали до лікаря і взяли аналізи. Узеїра оглянув лікар, оскільки раніше він скаржився на об'ємне ущільнення на лівому зап'ясті. Лікар діагностував грижу сухожилля, яка утворилася у результаті травми від наручників і запропонував прооперувати», — розповіла дружина Узеїра Абдуллаєва.

Також вона звернула увагу на те, що у колонію прийшов запит з МЗС України щодо стану здоров'я Узеїра Абдуллаєва та інших політв’язнів.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що фігурантів «справи про так званий тероризм» (перша сімферопольська група) Узеїра і Теймура Абдуллаєвих етапували у колонії російського міста Славута (Башкортостан), де вони відбуватимуть покарання.

Раніше мати політв’язнів братів Абдуллаєвих Діляра Абдуллаєва повідомила, що попри те, що за законами РФ перебування у штрафному ізоляторі не може перевищувати 15 діб, Теймур Абдуллаєв утримується у російському ШІЗО понад двох місяців, а його брату — Узеїру Абдуллаєву — вже тричі продовжували термін утримання у спецблоці колонії у Башкортостані.

Як відомо, у жовтні 2016 року силовики в окупованому Криму відразу у декількох районах провели обшуки у будинках кримських татар. Тоді ФСБ затримала Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова, Айдера Салєдінова, братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих. Їх звинуватили у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір» (заборонена в РФ). Кримських татар заарештували та згодом етапували до Росії.

У червні 2019 року суд в РФ виніс вирок фігурантам цієї «справи». А у грудні того ж року Верховний суд у Москві скоротив усім шістьом терміни ув'язнення на пів року. Так, Теймур Абдуллаєв був засуджений до 16 років і 6 місяців, Узеїр Абдуллаєв — 12 років і 6 місяців, Рустем Ісмаїлов — 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов — 11 років і 6 місяців, Айдер Салєдінов — 11 років і 6 місяців ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.