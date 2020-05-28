В четверг, 18 июня, первая группа из 18 российских военнослужащих-добровольцев прошла вакцинацию экспериментальной вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, девяти участникам введен один компонент вакцины, еще девяти – второй, пишет Военное.РФ.

В военном ведомстве рассказали, что после вакцинации у добровольцев не наблюдается побочных эффектов, жалоб нет.

Клинические испытания проходят на базе главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Исследуется эффективность комбинированной векторной вакцины, разработанной 48-м Центральным научно-исследовательским институтом войск радиационной, химической и биологической защиты совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

Через несколько дней, после проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, будет проведена иммунизация остальной части добровольцев, которые в настоящее время также находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко.

Ранее директор Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что испытания продлятся около полутора месяцев. При удачном развитии событий вакцина сможет пройти госрегистрацию в августе, а в сентябре можно будет переходить к запуску серийного производства.