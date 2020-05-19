Промышленные предприятия Украины сбрасывают в Днепр сточные воды, поэтому возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу негативно отразится на экологии оккупированного Россией полуострова.

Такое мнение высказал руководитель ООО "Энергостальпроект" Валентин Кульченко, пишут Новости Крыма.

«По данным 2013 года, за год в Крым поступало 1,3 млрд кубометров воды, из которых 700 млн кубометров уходило в подземные воды. Нужно отметить, что 20% поступавшей воды – это сточные воды промышленных предприятий Украины, что приводило к загрязнению подземных горизонтов. С нашей точки зрения, правильной стратегией является использование исключительно крымских источников», - считает "эксперт".

Такого же мнения придерживается старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин. Он отмечает, что за 50 лет использования днепровской воды, были утеряны традиционные для региона способы добычи воды.

«Потеряны механизмы традиционного для Крыма водоснабжения. До строительства Северо-Крымского канала в Крыму тоже развивалось сельское хозяйство. С появлением днепровской воды уже не нужно было задумываться, как брать воду с источников и колодцев. Мы забыли, как это делать», - отмечает "ученый".