Парадный строй кораблей Черноморского флота страны-агрессора формируют в Севастопольской бухте в рамках проведения праздничных мероприятий.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.

«В парадной линии жители и гости города-героя увидят подводную лодку «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочок» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ «Аметист», – говорится в сообщении.

24 июня командующий Черноморским флотом страны-агрессора Игорь Осипов обойдёт парадный строй кораблей и поздравит личный состав с 75-летием победы. В этот день на всех кораблях одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией.

«Постановка кораблей на парадные бочки выполняется экипажами буксиров отряда судов обеспечения, под руководством командира соединения надводных кораблей ЧФ Олега Криворога», – уточняется в сообщении.

Напомним, 24 июня состоятся перенесенные из-за эпидемии коронавируса парады Победы. В оккупированном Крыму парады пройдут в Севастополе, Керчи и Симферополе.