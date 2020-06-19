Українські моряки повертаються додому після трьох років в'язниці в Лівії
|15:30 19.06.2020
|Украина
З Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць.
Як пише Українська правда, це жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, повідомив Фонд допомоги морякам "Ассоль".
Відзначається, що стан здоров'я українських моряків після декількох років лівійської в'язниці, і проведеного в минулому місяці голодування задовільний.
Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу "Рути", очікується в Києві близько 13:00 в п'ятницю, 19 червня.
У квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором. Лівійська влада заарештувала екіпаж "Рути", 14 українців, за звинуваченням у незаконному перевезенні нафти.
Танкер належить державі Україна і знаходиться на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-Фрахтувальник "Manchester Shipping S.A".
Згідно з міжнародними морським конвенцій, члени екіпажу відповідають лише за доставку вантажів. І не несуть відповідальності за ліцензії та дозволу на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.
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