Оккупанты сообщили, что задержали мужчину, который пытался вплавь пробраться в Крым
|15:00 19.06.2020
|Крым
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму задержали мужчину, который предпринял попытку попасть из Украины в оккупированный Крым в обход пунктов пропуска.
В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем г. Запорожье, пишет КИА.
Издание сообщает, что переправившись через залив Сиваш, мужчина вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом. При нем обнаружена ID карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья.
С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего гражданина задержали на 48 часов.
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