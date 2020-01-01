Печерський районний суд Києва арештував до 28 липня голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку адвоката Мангера Дмитра Ільченка у Facebook.

За інформацією Ільченка, захист Мангера збирається подавати апеляцію і звертатися до Європейського суду з прав людини.

"Ті, хто вважають, що ми тягнули час – ні. Ми отримували прямі докази того, що прокуратура змушувала Павловського і Пилипенка дати свідчення про те, що їм погрожував Мангер. Ми їх надали. Але суд їх просто не прийняв", зауважив адвокат.

Як повідомлялося, захисники голови Херсонської облради Владислава Мангера оголосили відвід судді. Але суд знову відмовив захисту Мангера у відводі судді.

Нагадаємо, у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк у Херсоні було затримано голову облради Владислава Мангера. Перед цим суд дозволив його затримати.

Нагадаємо, голові Херсонської облради Владиславу Мангеру зачитали ухвалу суду про привід на судове засідання. Водночас лікарі надали довідку про те, що Мангера не можна транспортувати у зв’язку з погіршенням його стану здоров’я.

Раніше повідомлялось, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна). 12 червня стало відомо, що прокурор відновив досудове розслідування щодо Мангера та Левіна.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні.

Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.