НАТО розслідує військово-морський інцидент між Туреччиною і Францією в Середземному морі

09:15 19.06.2020   Турция

Франція звинуватила Туреччину в готовності завдати удару по французькому судну.

У четвер, 18 червня, глава альянсу Йенс Столтенберг заявив, що НАТО розслідує інцидент в Середземному морі, коли Франція заявляє, що турецькі фрегати були "надзвичайно агресивними" по відношенню до одного з їх військових кораблів, пише ZN,UA.

Французьке судно, яке чергувало в рамках операції НАТО, спробувало перевірити вантажне судно за підозрою в тому, що воно доставляє зброю до Лівії в порушення ембарго ООН, пише AFP.

За словами французьких чиновників, турецькі фрегати тричі втручалися і здійснювали радіолокаційне націлювання, припускаючи, що ракетний удар неминучий.

"Ми подбали про те, щоб військова влада НАТО розслідувала цей інцидент, щоб внести повну ясність у те, що сталося", - заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після відеозв'язку міністрів оборони альянсу.

Франція обурена цим інцидентом, називаючи дії Туреччини "неприйнятними для союзника", і міністр оборони Флоренс Парлі піднімала це питання в ході переговорів зі своїми колегами з НАТО.

Як повідомлялося, міністри оборони країн-членів НАТО узгодили пакет політико-військових заходів у відповідь на розміщення Росією нових ядерних ракет.



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