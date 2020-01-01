У Молдові "замінували" посольство Росії вже третій раз за місяць
|14:00 19.06.2020
|Молдова
Посольство РФ в Кишиневі отримало по електронній пошті лист, в якому повідомлялося про закладену в будівлі бомбу.
Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на Генеральний інспекторат поліціїі, передає ZN,UA.
"У Кишиневі 18 червня невідомий надіслав електронною поштою лист у посольство Росії, в якому повідомив про закладену бомбу в будівлі", — йдеться в повідомленн.
Після отримання анонімного листа представники посольства подзвонили в поліцію. На місце прибули спеціалізовані служби поліції і сапери. З будівлі посольства всіх евакуювали і оточили прилеглу територію. Сапери перевірили будівлю і територію посольства, але ніяких підозрілих об'єктів не виявили.
Раніше повідомлялося, що Молдова готова надати широку автономію "Придністров'ю". Президент Молдови Ігор Додон визнає де-факто різні уряди в країні.
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