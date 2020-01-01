Посольство РФ в Кишиневі отримало по електронній пошті лист, в якому повідомлялося про закладену в будівлі бомбу.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на Генеральний інспекторат поліціїі, передає ZN,UA.

"У Кишиневі 18 червня невідомий надіслав електронною поштою лист у посольство Росії, в якому повідомив про закладену бомбу в будівлі", — йдеться в повідомленн.

Після отримання анонімного листа представники посольства подзвонили в поліцію. На місце прибули спеціалізовані служби поліції і сапери. З будівлі посольства всіх евакуювали і оточили прилеглу територію. Сапери перевірили будівлю і територію посольства, але ніяких підозрілих об'єктів не виявили.

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