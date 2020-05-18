Построенное на Невском судостроительно-судоремонтном заводе многофункциональное аварийно-спасательное судно (МФАСС) "Спасатель Демидов" отбуксировало плавучий кран Luft 2 в гвинейский порт Комсар.

Об этом сообщает Морспасслужба Росморречфлота, пишет sudostroenie.info.



Приняв объект 20 апреля в порту Кавказ, МФАСС прошло по Черному и Средиземному морям, вдоль западного побережья Африки и доставило плавкран в порт. Нареканий и замечаний от заказчика не поступило.

Буксировка продлилась 46 суток, общая дистанции ее составила 4 тыс. 190 миль.

Судно проекта MPSV07: разработчик — Морское Инженерное Бюро.

Корпус и винторулевой комплекс судов проекта MPSV07 спроектирован на ледовую категорию Arc 5, предусмотрена возможность их эксплуатации при температурах до минус 40°С. Установленные винто-рулевые колонки обеспечивают судну скорость не мене 15 узлов и упор на швартовых около 75 т. Кроме того, суда имеют неограниченный район плавания, включая плавание по трассам Северного морского пути.

Длина габаритная — ок. 73 м

Длина между перпендикулярами — 64,4 м

Ширина габаритная — ок. 16,6 м

Ширина по КВЛ — 15,5 м

Осадка по КВЛ — 4,5 м

Рабочие осадки — 4,2-5,1 м

Фото: Морспасслужба Росморречфлота