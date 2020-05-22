Минобороны РФ заказало три плавучих причала для Каспийской флотилии / Фото

13:45 19.06.2020   Россия

ПАО "ССК" подписало контракты с Минобороны России на поставку трёх плавучих причалов для ВМФ России.

Об этом сообщает пресс-служба судостроительной корпорации, пишет sudostroenie.info

В заказ войдут два полутяжелых железобетонных причала проекта 824М для Северного флота и один тяжелый железобетонный причал проекта 16181 для Каспийской флотилии.

Сдача заказов запланирована на 2021-22 годы.

Причал железобетонный проекта 824М: разработчик проекта — ЦКБ "Монолит".

Длина  — 36 м
Ширина — 9 м
Высота борта — 2,6 м
Осадка — 1,65 м
Водоизмещение — 462 т
Ширина проезжей части — 6,9 м
Материал — железобетон

Причал железобетонный тяжелый проекта 16181: разработчик проекта — ЦКБ "Монолит".
 
Длина — 50 м
Ширина — 13,5 м
Высота борта — 4 м
Осадка — 1,75 м
Водоизмещение — 1100 т
Ширина проезжей части — 9 м
Максимальная длина причала — 205 м
Материал — железобетон

Фото: ПАО "ССК"



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