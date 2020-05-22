ПАО "ССК" подписало контракты с Минобороны России на поставку трёх плавучих причалов для ВМФ России.

Об этом сообщает пресс-служба судостроительной корпорации, пишет sudostroenie.info.

В заказ войдут два полутяжелых железобетонных причала проекта 824М для Северного флота и один тяжелый железобетонный причал проекта 16181 для Каспийской флотилии.

Сдача заказов запланирована на 2021-22 годы.

Причал железобетонный проекта 824М: разработчик проекта — ЦКБ "Монолит".

Длина — 36 м

Ширина — 9 м

Высота борта — 2,6 м

Осадка — 1,65 м

Водоизмещение — 462 т

Ширина проезжей части — 6,9 м

Материал — железобетон

Причал железобетонный тяжелый проекта 16181: разработчик проекта — ЦКБ "Монолит".



Длина — 50 м

Ширина — 13,5 м

Высота борта — 4 м

Осадка — 1,75 м

Водоизмещение — 1100 т

Ширина проезжей части — 9 м

Максимальная длина причала — 205 м

Материал — железобетон

Фото: ПАО "ССК"