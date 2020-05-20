Минэкономики прекратило обновлять данные по экспорту зерна из-за влияния на рынок — СМИ
|13:30 19.06.2020
|Украина
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства приостановило публикацию данных по экспорту зерна в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 — июнь 2020) из-за того, что они могут повлиять на ситуацию на рынке.
Как пишут Порты Украины, об этом сообщил чиновник министерства на правах анонимности, информирует Reuters.
Министерство публиковало данные об экспорте зерна несколько раз в неделю, однако последнее обновление датировано 5 июня 2020 года. Экспорт зерновых с начала 2019-2020 МГ на эту дату составил 54,832 млн тонн против 47,256 млн тонн на соответствующую дату прошлого сезона.
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых в 2018-2019 МГ достиг рекордных 49,743 млн тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 29,82 млн тонн, пшеницы — 15,57 млн тонн, ячменя — 3,59 млн тонн.
Экспорт зерновых в 2017-2018 МГ составил 39,3 млн тонн, в 2016-2017 МГ — 43,8 млн тонн.
По данным Государственной таможенной службы, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 36,1% — до 56,713 млн тонн, в денежном выражении — на 33,1%, до $9,637 млрд.
В 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 75 млн тонн.
Ще на цю тему:
Одесский порт возобновил прием судов-газовозов
Мариупольский порт освоил новый каботажный грузопоток
Одесский порт одновременно обрабатывает два танкера
Одесский трейдер поставил туркменское дизтопливо из Батуми в Запорожье на танкере под российским флагом / Фото
Морпорты Украины сократили перевалку зерна за две недели на 44%
Бердянский порт впервые принял груз импортной сои
В январе-апреле Измаильский порт сократил грузооборот на 17,8%
В январе-апреле Бердянский порт увеличил грузооборот более чем вдвое
В январе-апреле Херсонский порт сократил грузооборот на 15,2%
В январе-апреле порт «Ольвия» увеличил грузооборот на 89,2%