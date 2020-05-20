Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства приостановило публикацию данных по экспорту зерна в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 — июнь 2020) из-за того, что они могут повлиять на ситуацию на рынке.

Как пишут Порты Украины, об этом сообщил чиновник министерства на правах анонимности, информирует Reuters.

Министерство публиковало данные об экспорте зерна несколько раз в неделю, однако последнее обновление датировано 5 июня 2020 года. Экспорт зерновых с начала 2019-2020 МГ на эту дату составил 54,832 млн тонн против 47,256 млн тонн на соответствующую дату прошлого сезона.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых в 2018-2019 МГ достиг рекордных 49,743 млн тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 29,82 млн тонн, пшеницы — 15,57 млн тонн, ячменя — 3,59 млн тонн.

Экспорт зерновых в 2017-2018 МГ составил 39,3 млн тонн, в 2016-2017 МГ — 43,8 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 36,1% — до 56,713 млн тонн, в денежном выражении — на 33,1%, до $9,637 млрд.

В 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 75 млн тонн.