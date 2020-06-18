За первые две недели навигации катерами осуществлено 146 выходов в море, пассажирооборот за указанный период составил почти 9 тысяч человек.

Администрация Одесского порта с 1 июня открыла навигацию пассажирских катеров, об этом пишет ЦТС со ссылкой на администрацию Одесского морского порта.

"Для получения разрешения на организацию морских прогулок арендаторы и владельцы судов обязались принимать необходимые противоэпидемические меры: следить за соблюдением пассажирами масочного режима, обрабатывать ладони пассажиров антисептиками при посадке, обеспечить возможность соблюдения пассажирами безопасного расстояния 1,5 метров друг от друга на открытых палубах и в салонах катеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые две недели навигации катерами осуществлено 146 выходов в море (в т.ч. 43 в прошлые субботу-воскресенье 13-14 июня), пассажирооборот за указанный период составил почти 9 тыс. человек.

"Это значительно ниже, чем в начале прошлого лета. Но здесь есть очень много факторов. Прежде всего это то, что из-за риска заражения коронавируса наши соотечественники проводят отпуска в основном дома", - сообщил начальник пассажирского комплекса администрации порта Олега Клименко.

По словам Клименко, на сегодня работают 7 катеров различной пассажировместимости - "Андромеда", "Валенсия", "Генерал Кунгурцев", "Круиз", "Пегас", "Севастополь", "Хаджибей".

Во избежание массовых скоплений пассажиров на берегу, посадка на катера осуществляется из четырех причалов морского вокзала.