Російська Федерація, як країна-член Ради Європи, що ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, повинна виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

Такою є оприлюднена у четвер думка Європейської комісії Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) щодо запропонованих президентом Росії Володимиром Путіним змін до конституції, за якими РФ може не виконувати рішення ЄСПЛ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ратифікувавши Європейську конвенцію з прав людини та визнавши юрисдикцію Європейського суду з прав людини, вона (РФ – ред.) взяла на себе зобов'язання виконувати рішення Суду. Відтак, не існує вибору виконувати або не виконувати постанови Страсбурзького суду: згідно із ст. 45 Конвенції, постанови ЄСПЛ є юридично зобов’язуючими", - наголосили експерти Венеційської комісії.

У комісії зауважили, якщо у країнах конституція має переважну силу над Європейською конвенцією з прав людини, то це не означає, що рішення ЄСПЛ не повинні виконуватися.

Венеційська комісія також висловила занепокоєння запропонованими в РФ змінами до основного закону.

Як повідомлялося, 14 березня 2020 року у РФ був прийнятий запропонований президентом Путіним закон "Про удосконалення врегулювання окремих питань організації і функціонування публічної влади".

Рада Європи спрямувала до Венеціанської комісії запит на опрацювання експертизи щодо цього проєкту конституційних змін 27 травня, реагуючи на звернення 128 російських юристів, політологів та правозахисників.

Згідно з цими поправками пропонується відмовлятися від виконання рішень міжнародних судів, включаючи ЄСПЛ.

"Всенародне голосування" щодо запропонованих поправок до конституції пройде в РФ 1 липня 2020 року.

Водночас поправки передбачають "обнулення" президентських строків Путіна, який за нинішньою конституцією РФ не може висувати свою кандидатуру на президентських виборах після двох поспіль шестирічних періодів перебування на цьому посту.