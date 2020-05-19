Росія змінює демографію Криму – Кориневич

10:15 19.06.2020   Крым

Росія проводить в окупованому нею Криму колоніальну політику, змінюючи демографічний склад півострова.

Про це заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич виступаючи на відеоконференції  «Окупований Крим: шлях до деокупації» 18 червня, повідомляє Укрінформ.

«Однією з найбільших проблем для нас наразі є «нова колонізація» Криму», - сказав Кориневич.

Він наголосив, що Росія змінює демографічний склад населення на півострові, національну ідентичність. Осіб, які, з точки зору окупантів, представляють загрозу подальшій окупації, змушують залишити Крим. Це кримські татари, українські та кримськотатарські журналісти, активісти, громадські діячі тощо. Стосовно тих, хто залишається, Москва проводить примусову натуралізацію (паспортизацію); щонайменше 22 тис. молодих кримчан було протизаконно примусово призвані в лави російської армії. Водночас на півострів переселили близько 300 тисяч росіян, переважно військовослужбовців з сім'ями, співробітників правоохоронних органів і чиновників, збільшивши таким чином лояльну до окупаційної влади частку населення.

Постпред Президента наголосив на важливості якнайскорішої розробки стратегії деокупації та реінтеграції населення, частина якої буде відкрита для широкої публіки. «Люди мають бачити, що українська держава піклується про них», - підкреслив він.

Кориневич подякував ЄС за продовження 18 червня кримських санкцій і висловив сподівання, що вони будуть тривати до тих пір, поки півострів буде окупований.

Нагадаєм, 18 червня Рада Євросоюзу оприлюднила рішення щодо продовження ще на рік обмежувальних заходів проти Російської Федерації за анексію Криму.

Обмежувальні заходи включають заборону на імпорт товарів походженням з Криму або Севастополя до ЄС, на інфраструктурні або фінансові інвестиції та на туристичні послуги в Криму і Севастополі. Заборона ЄС стосується також експорту певного переліку товарів та технологій для компаній, що діють у Криму, або для їх використання в секторах транспорту, телекомунікації, енергетики, а також для розвідки, розробки та видобутку нафти, газу або мінеральних ресурсів.

Ці санкції були вперше застосовані Євросоюзом у червні 2014 року у відповідь на спроби навмисного підриву територіальної цілісності України та її дестабілізації. Інші обмежувальні заходи проти РФ включають економічні санкції, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії, а також індивідуальні обмежувальні заходи.



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