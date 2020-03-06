Компанія з ОАЕ DP World, яка оперує 123 логістичними та транспортними підприємствами в 54 країнах, успішно завершила операцію з придбання TIS Container Terminal Ukraine. Купівля частки в терміналі – другий для DP World досвід успішного партнерства з акціонерами TIS.

Першим спільним проєктом компаній став буксирний оператор P & O Maritime Ukraine, що обслуговує понад 50 клієнтів в 3-х найбільших портах України, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії TIS у facebook.

Придбання відбулося в рамках стратегії DP World по розширенню своєї присутності в світі.

Відтепер DP World отримає можливість ефективніше використовувати свою глобальну мережу портів, економічних зон, складів і пропонувати оптимізовані логістичні рішення всередині країни. Крім того у компанії буде унікальна для Чорноморського регіону пропозиція: пряме сполучення між власними терміналами в Констанці, Яримдже та «Південному» з використанням власної фідерної мережі UniFeeder.

Відповідно до умов угоди, DP World придбала контрольний пакет акцій і буде здійснювати управління терміналом. Компанія стане ключовим гравцем в регіоні і розширюватиме частку ринку за рахунок використання лідируючих позицій ТІС-КТ на ринку перевезень залізницею.

Присутність в Україні розширить наш глобальний портфель послуг і зробить компанію гравцем дуже привабливого ринку. Ми надзвичайно раді починати цей новий етап. Придбання відповідає нашій довготривалої стратегії сприяння світовій торгівлі. DP World з нетерпінням чекає можливості привнести свій досвід, експертизу і ресурси в розвиток Контейнерного терміналу ТІС, – прокоментував подію голова правління і генеральний директор DP World Султан Ахмед бін Сулайєм