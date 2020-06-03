Безпілотник MQ-9 Reaper допоможе посилити розвідку у верхній Прибалтиці, де розгортають активну діяльність російські військові.

Повітряні сили США разом з Силами оборони Естонії прийняли рішення тимчасово розташувати розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати MQ-9 Reaper на авіабазі Емарі в Естонії. Як повідомляє пресслужба естонського оборонного відомства, ці безпілотники будуть переміщені в Естонію з Польщі, пише defence-ua.

БпЛА передислокують разом з персоналом та допоміжним обладнанням. За попередніми даними, вони пробудуть в країні до кінця липня 2020 року. Водночас не виключається, що безпілотник залишиться в країні на більш тривалий проміжок часу, а можливо й на постійній основі.

Необхідність перебазування безпілотників MQ-9 пояснюють проведенням ремонтних робіт на авіабазі в польському місті Мирославець. Мета розташування БпЛА в Естонії – підтримка розвідувальних місій союзників США.

Як стверджують в USAFE, розгортання безпілотників в Естонії допоможе посилити розвідку в районі верхньої Прибалтики, де розгортають активну діяльність російські військові.

БпЛА розташують на авіабазі Емарі, фото з сайту defence-ua