Турецька компанія СМС Savunma Sanay оцінює можливість придбання в РФ літаків-амфібій Бе-200 після оренди.

Відповідно до заяви члена ради директорів турецької компанії СМС Savunma Sanayi Фізулі Моллаєва, на сьогодні розглядається питання придбання російських літаків-амфібій Бе-200, взятих в оренду на чотири місяці для гасіння лісових пожеж, пише defence-ua.

Як повідомили російські ЗМІ, Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК, входить до "Ростех"), нещодавно відправила до Туреччини 2 (два) літаки БЕ-200 для надання допомоги в гасінні лісових пожеж. З 16 червня 2020 року вони мають приступити до виконання робіт за призначенням. В подальшому БЕ-200 з російськими екіпажами будуть знаходитися на чергуванні в околицях Анталії, Ізміра і Бодрума.

Раніше турецька СМС Savunma Sanayi виграла оголошений міністерством сільського і лісового господарства Туреччини тендер на послуги з гасіння лісових пожеж і уклала контракт з ОАК Росії і МНС по оренді на 4 місяці двох літаків БЕ-200 з наступною покупкою. За позитивного результату випробувального терміну розглядається можливість в перспективі придбання більшої кількості літаків.

Відомо, що турецьку сторону давно цікавить питання придбання літаків-амфібій для виконання різних завдань: пожежогасіння, надання екстреної допомоги в районах надзвичайних лих, пошуку і порятунку на воді, санітарних і вантажних перевезень, моніторингу навколишнього середовища, тощо.

Як зазначив в коментарі росЗМІ член ради директорів компанії СМС Savunma Sanayi Фізулі Моллаєва, турецька комісія під час приймання літаків високо оцінила їх потенціал: "При скиданні води за встановлений період часу вони в 1,5 рази перевиконали норматив. Сподіваюся, що пілоти і техніка покажуть себе з найкращої сторони при гасінні лісових пожеж"

Нагадаємо, РФ останнім часом активно просувала БЕ-200 на турецький ринок. Так, БЕ-200 був представлений Президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану в ході 14-го Міжнародного авіаційно-космічного салону "МАКС-2019", який проходив в період 27 серпня по 1 вересня в Підмосков’ї. Пізніше БЕ-200ЧС, взяв участь в фестивалі авіації, космосу і технологій TEKNOFEST-2019 в Стамбулі (Туреччина) з 17 по 22 вересня. Проводилося низка зустрічей турецької сторони з представниками компанії виробника - ПАТ "ТАНТК ім. Г.М. Бериева"), та керівництвом ОАК.

Однак варто додати, що на літаках-амфібіях БЕ-200 встановлений український турбореактивний двигун Д-436Т, розроблений Запорізьким машинобудівним конструкторським бюро "Прогрес". Його серійне виробництво налагоджене на ВАТ "Мотор Січ". Після того, як Київ розірвав військово-технічне співробітництво з Москвою через агресію в Криму та на Донбасі, Україна виконала контракти, укладені до 2015 року, і відмовилася підписувати нові угоди, в тому числі на продукцію подвійного призначення. У зв'язку з цим, ОАК РФ заявила, що до 2024 року має намір зробити для Таганрозької амфібії виключно російський двигун.

В квітні 2019 року газета "Комерсант" повідомила, що літаки-амфібії БЕ-200 будуть оснащені російськими двигунами ПД-10 від "ОДК-Пермські мотори", який замінить українські Д-436. Однак, проблема в тому, що цього двигуна досі немає, він має бути розроблений на базі існуючого ПД-14.

Отже, у випадку турецького замовлення літаків БЕ-200 найближчим часом, їх постачання РФ навряд чи можливо з російськими двигунами.



Літак-амфібія Бе-200, фото з сайту defence-ua