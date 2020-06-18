Компания «Нафтогаз Украины» планирует вновь начать добычу углеводородов на шельфе Черного моря с привлечением инвесторов.

Об этом заявил в четверг, 18 июня, во время онлайн-дискуссии по вопросу деятельности компании главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер, передает ghall.com.

«У нас есть амбиция перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы», – сказал он.

Ватерландер отметил, что ранее компания осуществляла добычу на черноморском шельфе вблизи Крыма, однако после незаконной аннексии Крыма Россией эта деятельность была прекращена.

17 июня СМИ сообщили, что Минэнерго Украины предложило квотировать импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ.