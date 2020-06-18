Сейм Литвы единогласно осудил попытки РФ переписать историю
|11:30 19.06.2020
|Россия
18 июня парламент Литовской Республики единогласно осудил попытки России переписать историю.
Об этом говорится в принятой Сеймом резолюции «о попытках Российской Думы переписать историю и поставить под сомнения основания современной цивилизации и международного права», пишет ghall.com.
Так парламент оценил попытку Госдумы РФ отозвать решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа, пишет «Новая газета Балтия».
Один из инициаторов проекта, член Комитета по иностранным делам Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис сказал, что этот шаг российского парламента является «печальным и невероятным исходом российской демократии».
«Такими действиями системного исторического ревизионизма Российская Дума стремится оправдать нынешнюю агрессивную политику России и агрессию в отношении соседних государств, поставить под сомнение государственность соседних стран, основываясь на концепциях “ближнего зарубежья”, “русского мира”, “защиты соотечественников”», — говорится в резолюции.
Резолюция также обязывает спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса поднять вопрос о рассмотрении упомянутых действий России на Госсовете по обороне.
Напомним, в парламенте России зарегистрировали инициативу, которая направлена на отзыв осуждения пакта Молотова-Риббентропа, принятого тридцать лет назад. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс называл это попыткой фальсификации истории.
Ранее 18 июня сообщалось, что в МИД Эстонии вызвали посла России из-за предложения Госдумы об отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решения осудить пакт Молотова – Риббентропа.
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