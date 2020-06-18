Повноцінний саміт Східного партнерства буде у березні 2021 році: ЄС визначив пріоритети
|11:00 19.06.2020
|Украина
Лідери Євросоюзу визначили п’ять довгострокових цілей політики "Східного партнерства", які мають бути затверджені на фізичному саміті у березні 2021 року.
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками відеоконференції лідерів ЄС та лідерів шести країн СхП, повідомляє "Європейська правда".
"Східне партнерство – це пріоритет зовнішньої політики ЄС. За останні 10 років наша співпраця розквітла, торгівля з шістьма партнерами подвоїлася. Ми визначили п’ять пріоритетів, п’ять важливих тем для фізичного саміту у Брюсселі, щоб наступного року затвердити спільну декларацію", - сказав Мішель.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, про які саме пріоритети йдеться. "По-перше, ми хочемо сфокусованого на економіці партнерства, яке створює робочі місця, контакти між країнами та можливості для молоді", - сказала вона.
Друга важлива тема – зміцнення державних інституцій, дотримання прав людини, гендерна рівність і верховенство права.
Третім пріоритетом фон дер Ляєн назвала "партнерство, яке об’єднує": "Ми повинні прийняти цифрову трансформацію, яку ми бачили під час пандемії і яка довела важливість діджиталізації. ЄС працюватиме з партнерами для модернізації відповідної інфраструктури".
Четвертим пріоритетом є "стійкість". Йдеться, зокрема, про кліматичні зміни та відповідне реагування на це.
П’яте – Єврокомісія продовжить інформувати про відчутні результати, які громадяни країн СхП отримують від співпраці з ЄС.
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