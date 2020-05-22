"Військовий комісар" з Євпаторії підозрюється у примушуванні кримчан служити в Збройних Cилах РФ
|10:45 19.06.2020
|Крым
"Так званому "військовому комісару міст Євпаторії і Саки, Сакського району Республіки Крим", який після окупації півострову в 2014 році зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на військову службу до армії держави-окупанта, повідомлено про підозру у примушуванні кримчан служити в Збройних Cилах РФ.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Прокуратура АР Крим повідомила "військовому комісару міст Євпаторії і Саки, Сакського району Республіки Крим" про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, що полягає у примушуванні осіб служити в Збройних Cилах держави-окупанта (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, підозрюваний, займаючи посаду начальника відділення Сакського військового комісаріату, після окупації півострову у 2014 році зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на військову службу до армії держави-окупанта.
"Обійнявши посаду "військового комісара міст Євпаторії і Саки, Сакського району Республіки Крим" і водночас будучи "заступником голови призовної комісії", він організовував та безпосередньо брав участь у проведенні примусових призовних компаній цивільного населення окупованого півострова на строкову військову службу до Збройних Сил Російської Федерації", - додається у повідомленні.
Покарання за цей злочин передбачає реальне позбавлення волі.
В ОГПУ зазначають, що нехтуючи рядом міжнародних зобов’язань, загалом окупаційна влада незаконно призвала на строкову військову службу вже близько 22 тисяч кримчан. Разом з тим, окупанти порушили близько 80 кримінальних справ відносно кримчан за "ухилення від служби".
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