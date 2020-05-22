Росія в окупованому Криму здійснює воєнні злочини, порушує міжнародне гуманітарне право і права людини.

Про це під час 43-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві повідомив посол Юрій Клименко, пише Радіо Свобода.

«Політично мотивоване судове переслідування на основі сфабрикованих звинувачень стало звичайною практикою для російської окупаційної влади... Росія порушує міжнародне гуманітарне право, зокрема, через незаконний призов до збройних сил. Призов вже зачепив 21 тисячу людей. Внаслідок активної мілітаризації Криму місцеве населення замінюється громадянами Російської Федерації, в основному військовослужбовцями російської армії і сил безпеки», – зазначив посол.

Український дипломат зазначив, що Росія проводить у Криму насильницьку паспортизацію населення.

«Щоб приховати правду, Росія продовжує блокувати доступ міжнародних місій зі спостереження, перш за все Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Автономну Республіку Крим та місто Севастополь відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН», – повідомив Юрій Клименко.

За словами посла, російська влада також не вжила необхідних заходів, щоб зупинити поширення COVID-19 на півострові.

Напередодні, 17 червня, представники місії України в ООН закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через невиконання рішення Міжнародного суду ООН про відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу на окупованому півострові.

18 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Рада Європейського союзу продовжила дію пакетів санкцій, запроваджених проти Російської Федерації через окупацію та анексію українського півострова Крим.