Без тестування та ізоляції: українці зможуть подорожувати до Туреччини з 1 липня
|10:00 19.06.2020
|Украина
З 1 липня туристи з України зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції та тестування, лише з дотриманням необхідних вимог безпеки.
Про це заявив турецький посол Ягмур Ахмет Гюльдере, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
“Надзвичайний і Повноважний Посол Ягмур Ахмет Гюльдере відмітив, що турецька сторона готова приймати українських туристів, починаючи від 1 липня цього року, без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками”, — йдеться у повідомленні.
У разі ж виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожуючим буде пропонуватись пройти тестування на COVID-19.
У свою чергу, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що низка авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини від початку липня.
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