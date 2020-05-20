Одесский морской порт после длительного перерыва начал принимать суда-газовозы.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Администрация морских портов Украины», пишет издание Порты Украины.

«Утром 17 июня в порту зафиксирован «газовый дубль». После окончания выгрузки из порта от причала №7 нефтегавани вышел газовоз Tanja Kosan, после чего на его место был ошвартован другой газовоз — Gremio, который ожидал освобождения причала на рейде порта», — сказано в сообщении.

Оба судна доставили сжиженный газ: Tanja Kosan — 3,173 тыс. тонн из Алжира, Gremio — 3,849 тыс. тонн из Греции.

Проведение безопасной рокировки судов у причала обеспечил лоцман, начальник Портовой лоцманской службы «Одесса» Юрий Илюшкин, который вывел газовоз Tanja Kosan из порта, на рейде пересел на Gremio и завел судно в гавань. Радиолокационную проводку выполнили старший лоцман-оператор Поста регулирования движения судов «Одесса» Юрий Стулий и лоцман-оператор Игорь Мисев.

Одесский порт на минувшей неделе, 9 июня, принял одновременно два танкера, которые доставили импортные грузы нефти и дизельного топлива.