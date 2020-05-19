В окупований Крим щодня прибувають літаки з Росії, в тому числі і з Москви, яка є епіцентром розповсюдження коронавірусу в країні.

Як пише ZN,UA, це істотно збільшує ризики нових заражень, повідомляє Кримська правозахисна група.

"Щодня в Крим прибувають авіарейси з РФ, найбільше з Москви — регіону РФ з найбільшою кількістю підтверджених випадків COVID-19. Наприклад, тільки 15 червня у Крим прилетіли з Москви 22 літаки з пасажирами. Це істотно підвищує ризик зараження COVID-19 на півострові", – йдеться в повідомленні.

Кримські правозахисники нагадали, що статистика не відображає реальної ситуації з поширенням COVID-19 у Криму.

Експерти вважають, що після переходу до поетапного виходу з карантину, офіційні цифри про кількість випадків зараження COVID-19 і кількість смертей від коронавірусу занижуються з метою подальшого зняття обмежень.

Окупаційна адміністрація незаконно анексованого Криму 15 червня скасувала карантин на півострові, а разом з ним і обов'язкову обсервацію для приїжджих росіян. Приїжджають з території материкової України на окупований півострів як і раніше отпрвляют в обсерватори в обов'язковому порядку.

Нагадаємо, за останній тиждень епідеміологічна ситуація в Україні погіршилась, кількість нових випадків інфікування щодня зростає. Сьогодні коронавірус в Україні встановив новий антирекорд. Станом на четвер, 18 червня, COVID-19 підтвердили у 829 чоловік, загальна кількість хворих збільшилася до 34 063 осіб.

Згідно з останніми дослідженнями, COVID-19 мутував і став у 8 разів заразніший. Передбачити мутації вірусу вкрай складно, з моменту перших заражень вчені намагаються зрозуміти, в який бік еволюціонує збудник. На даний момент відомо, що він накопичує мутації приблизно з тією ж швидкістю, як і збудник грипу. Поки що невідомо, як ці мутації впливають на заразність і інші властивості вірусу.