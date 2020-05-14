«Газпром» решил судиться с Германией из-за решения по Nord Stream 2

09:00 19.06.2020   Россия

Nord Stream 2 AG подала апелляцию в Верховный региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства Германии, которое отказалось выводить газопровод «Северный поток-2» из-под норм Третьего энергопакета ЕС.

Швейцарская компания, на 100% принадлежащая «Газпрому», считает решение германского регулятора «дискриминационным» и противоречащим «конституционным гарантиям Основого закона» страны, заявили «Интерфаксу» в Nord Stream 2 AG, передает finanz.ru.

Компания 10 января подала заявку на исключение газопровода из-под европейских норм конкуренции, которые запрещают поставщику газа одновременно быть владельцем трубы. Согласно требованиям, компания-оператор «Северного потока 2» должна быть независимой от «Газпрома», при этом 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Проект начинали строить в расчете на лазейку в европейском газовом законодательстве: изначально нормы Газовой директивы не распространялись на морские трубопроводы. Ситуация изменилась в апреле 2019 года, когда Европарламент подавляющим большинством голосов принял поправки, де-факто оставляющие Nord Stream 2 полупустым.

Позиция «Газпрома» заключается в том, что следует считать завершенным в мае 2019 года - то есть до того момента, как поправки вступили в силу. Под «завершением» предлагается понимать окончание инвестиций, а не физическое завершение строительства.

Федеральное сетевое агентство ФРГ в мае отвергло эти аргументы, ссылаясь на федеральный закон об энергетическом хозяйстве Германии. Но Nord Stream считает позицию регулятора необоснованной.

«Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения «завершение проекта до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС», - пояснили в компании.

«Nord Stream 2 настаивает, что на 23 мая 2019 год газопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности. Компания приняла безвозвратные инвестиционные решения на миллиарды евро, основываясь на действовавшей правовой базе, задолго до того, как Европейская комиссия объявила о намерениях изменить Газовую директиву», - заявили в компании.

Ранее Nord Stream 2 AG подала иск об отмене поправок к Газовой директиве в Генеральный суд ЕС и ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.



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