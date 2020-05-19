Анкара постоянно поднимает вопрос Крыма во время контактов с Россией – посол Турции

08:45 19.06.2020   Крым

Вопрос оккупированного Крыма и ситуация с украинскими политическими заключенными находятся на повестке дня турецкой дипломатии. 

Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере во время встречи с первым заместителем главы МИД Украины Эмине Джеппар отметил, что Анкара постоянно поднимает эти вопросы при контактах с Россией, пишет издание Крым.Реалии.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, Эмине Джеппар во время встречи с послом подчеркнула, что вопрос российской агрессии в Крыму и Черноморском регионе необходимо вынести на «принципиально новый международный уровень, делая упор на безопасности».

«Сегодня международная риторика по Крыму основном касается правозащитной плоскости. Я считаю такой подход узким и ограниченным, ведь оккупация Крыма, его милитаризация – это не только «внутренняя» история Украины, но и проблематика, которая имеет значительно больший географический охват. Она распространяется на Средиземноморский и Черноморский регионы. Этот вопрос военной и продовольственной безопасности стран регионов», – отметила замминистра.

Накануне в МИД Турции сообщили, что Анкара продолжает оказывать поддержку крымским татарам и в очередной раз напомнила о своей приверженности территориальной целостности Украины.



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