Вопрос оккупированного Крыма и ситуация с украинскими политическими заключенными находятся на повестке дня турецкой дипломатии.

Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере во время встречи с первым заместителем главы МИД Украины Эмине Джеппар отметил, что Анкара постоянно поднимает эти вопросы при контактах с Россией, пишет издание Крым.Реалии.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, Эмине Джеппар во время встречи с послом подчеркнула, что вопрос российской агрессии в Крыму и Черноморском регионе необходимо вынести на «принципиально новый международный уровень, делая упор на безопасности».

«Сегодня международная риторика по Крыму основном касается правозащитной плоскости. Я считаю такой подход узким и ограниченным, ведь оккупация Крыма, его милитаризация – это не только «внутренняя» история Украины, но и проблематика, которая имеет значительно больший географический охват. Она распространяется на Средиземноморский и Черноморский регионы. Этот вопрос военной и продовольственной безопасности стран регионов», – отметила замминистра.

Накануне в МИД Турции сообщили, что Анкара продолжает оказывать поддержку крымским татарам и в очередной раз напомнила о своей приверженности территориальной целостности Украины.