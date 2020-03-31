Долги населенияоккупированного Севастополя по оплате коммунальных услуг составляют почти 1,2 млрд рублей.

Об этом журналистам рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства оккупированного Севастополя Сергей Журавлев, пишет Новый Севастополь.

«На сегодняшний день общий объем задолженности составляет 1,69 млрд рублей. В разрезе по видам услуг: за электроэнергию долг составляет 517 млн рублей, за теплоснабжение – 512,8 млн рублей, за потребленный природный газ – 122 млн рублей, за услуги водоснабжения и водоотведения – 533 млн рублей. Самая большая задолженность – это от населения. Жители на сегодняшний день задолжали почти 70% от вышеуказанной суммы. Размер долга – 1,17 млрд рублей», – заявил Журавлев.

По сравнению с состоянием дел на май 2019 года долг вырос на 260 млн рублей.

«Несмотря на то, что до конца 2020 года отменено начисление пени за неуплату коммунальных платежей, оплачивать коммунальные услуги необходимо своевременно, не откладывая на потом», – призвал Журавлев.

Пеня на долги населения по оплате коммунальных услуг не начисляются из-за введения карантинных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.