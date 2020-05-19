РФ вбачає "серйозний злочин" у проявах проукраїнської ідентичності в окупованому Криму - Україна в ООН
|20:45 18.06.2020
|Крым
Прояв кримськотатарської або української ідентичності в окупованому Криму є серйозним злочином в очах окупантів.
Про це під час 43-й сесії Ради ООН з прав людини в Женеві повідомив постійний представник України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, посол Юрій Клименко, передає УНН.
"...Москва розгорнула широкомасштабну глобальну кампанію з легітимізації своїх довірених осіб і наруги над Україною. І такий цинічний підхід застосовується не тільки на Донбасі. Посилюючи контроль над незаконно окупованим Кримом, держава-окупант здійснює військові злочини, масові порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини", - йдеться у доповіді.
Як повідомляється, "простий прояв кримськотатарської або української ідентичності на окупованому півострові є серйозним злочином в очах окупантів".
"Політично мотивоване судове переслідування на основі сфабрикованих звинувачень стало звичайною практикою для російських окупаційних властей. Щоб приховати правду, Росія продовжує блокувати належний і безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій, перш за все управління верховного комісара ООН з прав людини, в Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. №71/205, 72/190, 73/263 і 74/168", - вважає представник України.
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