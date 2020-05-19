В МИД Украины ожидают до конца 2023 года решений суда по делам о нарушении Россией прав Украины в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом заместитель главы МИД Евгений Енин рассказал в интервью РБК-Україна.

«Кроме кейса о нарушении Россией Конвенции о запрещении финансирования терроризма и ликвидации расовой дискриминации, есть еще два дела. Первое – так называемое «большое морское дело» – касается нарушения Россией наших прав в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Второе – так называемое «малое морское дело» – о незаконном захвате трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажа», – сказал Енин.

По его словам, по последнему делу «буквально месяц назад подали меморандум, по нему в течение трех месяцев Россия может подать свои возражения относительно юрисдикции».

«После этого в конце 2020 года международный арбитраж должен определить дальнейший порядок рассмотрения», – сообщил Енин.

В феврале 2020 года Арбитражный суд, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), в деле Украина против России отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит аспекты требований Украины, связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море.

Евросоюз призывал Россию обеспечить свободный и беспрепятственный проход кораблей через Керченский пролив, в соответствии с международным законодательством.