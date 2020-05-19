У Зеленського заявили про російську "колонізацію" Криму
|20:17 18.06.2020
|Крым
Російська незаконна "колонізація" окупованого Криму є однією з найбільших проблем, з якими стикається Україна. Росія незаконно переселила на окупований півострів сотні тисяч своїх громадян.
Про це під час онлайн-дискусії заявив постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає РБК-Україна.
Як пояснив Кориневич, зараз Росія незаконно проводить зміни демографічного складу населення в окупованому Криму. Водночас окупанти витісняють з півострова осіб, які становлять загрозу подальшій окупації.
"Українські та кримськотатарські журналісти, громадські діячі та інші особи, які не визнають спроби анексії Криму, виганяються з півострова", - наголосив він.
На заміну українським громадянам Росія переміщає в Крим військовослужбовців з їх родинами, співробітників правоохоронних органів та чиновників, щоб збільшити частку лояльного населення. В Крим вже переселили щонайменше 300 тисяч осіб.
"Крім того, РФ переводить громадян України з Криму на постійне місце проживання на території РФ. Зокрема, офіційних співробітників правоохоронних органів України", - додав Кориневич.
Також великою проблемою залишається насильницька паспортизація українців в Криму. Громадяни України вимушені отримувати російські паспорти для убезпечення свого життя на окупованому півострові.
Нагадаємо, Україна в ООН закликала міжнародну спільноту відреагувати на репресії проти жителів окупованого Криму, які вчиняє Російська Федерація.
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