Суд в Гааге до конца года может вынести решение по крымским активам «Нафтогаза»

20:01 18.06.2020   Крым

НАК «Нафтогаз Украины» ожидает, что трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге до конца года вынесет решение по крымским активам, которые были захвачены Россией после аннексии полуострова.

Об этом сообщает «​Інтерфакс-Україна»​.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы «Нафтогаз» подали ответ на встречное заявление России о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства в Гааге.

В украинской компании уточнили, что в арбитраже по крымским активам «Нафтогазу» противостоит Россия, а не «Газпром». Поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с «Газпромом», которое «Нафтогаз» заключил в декабре.

В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над данным крымским предприятием. Позже ГАО «Черноморнефтегаз» было воссоздано на материковой части Украины.

17 октября 2016 года НАК «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. «Нафтогаз» инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций.

В 2017 году компания «Нафтогаз Украина» подала иск против России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков от потери активов в результате аннексии Крыма. С учетом процентов эта сумма составляет 8 млрд долларов.

Суд при Постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил, что Россия виновна в потере крымских активов НАК «Нафтогаз Украины».



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