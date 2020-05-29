Ключовою темою переговоров міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та президента Александара Вучича сьогодні в Белграді була ситуація в Косово і Метохії.

Після розмови Вучич заявив, що для вирішення косовської проблеми потрібна згода Російської Федерації, передає Балканський оглядач.

"Ми сьогодні домовилися говорити майже щодня, консультуватися, обмінюватися досвідом, відомостями. Одне зрозуміло, що коли дійде до якогось рішення, для цього рішення потрібна згода Російської Федерації - і через Раду Безпеки ООН, і через те, що ми не хочемо, щоб всі інші брали участь в консультаціях, а у РФ ніхто нічого не питає", - зазначив сербський президент.

Він подякував російської стороні за підтримку територіальної цілісності Сербії в Раді Безпеки ООН та у всіх інших міжнародних організаціях.

"Ми будемо підтримувати ініціативи, які допоможуть Сербії та Косові досягти прийнятного рішення", - в свою чергу, заявив Лавров на прес-конференції в Белграді.

Він підкреслив, що рішення повинно відповідати міжнародному праву.

"Ми не допустимо перегляду історії Другої світової війни чи подій на Балканах у 90-х роках", - сказав глава МЗС РФ.

За його словами, поспішати із вирішенням косовского питання не варто.

"Вважаємо, що форсувати так звану остаточну нормалізацію, підганяти її під будь-які штучні терміни було б контрпродуктивно", - сказав російський міністр за підсумками переговорів з президентом Сербії.

Лавров підкреслив, що російська позиція щодо косовського врегулювання залишається незмінною.

"Будемо підтримувати будь-які кроки, будь-які зусилля, будь-які ініціативи, які на ділі допоможуть Белграду і Приштині досягти життєздатного взаємоприйнятного рішення на основі Резолюції РБ ООН 1244. Нагадаю, що саме за наполяганням Росії в цій резолюції підтверджена територіальна цілісність Сербії", - додав він.

За словами Лаврова, фінальне рішення повинно відповідати міжнародному праву і має отримати схвалення Ради Безпеки ООН.

"Ми погодимося, як не раз говорив президент [Росії Володимир] Путін, тільки з таким рішенням, яке влаштує самих сербів, які захищають свої законні права та інтереси в Косово", - вказав він.