«Хотел Майдан в России». По делу проукраинского активиста Приходько допросили сотрудника ФСБ
|19:21 18.06.2020
|Крым
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону на заседании по делу проукраинского активиста Олега Приходько допросили сотрудника ФСБ России в Крыму Дмитрия Перепелицу.
Как сообщает издание «Ґрати», Перепелица утверждает, что Приходько не признает аннексию Крыма, «очень радикально настроен по отношению к действующей власти российской, не согласен с политическими решениями, хотел бы повторения Майдана на территории России, чтобы Крым вернулся в Украину», передают Крым.Реалии.
При этом сотрудник ФСБ сообщил, что не проводил никаких оперативно-розыскных мероприятий в отношении Приходько. Оперативник не вспомнил, когда Приходько попал в поле зрения спецслужбы.
«Приходько не единственный человек, которого рассматривают по террористическому делу, обо всех не упомнишь», – утверждает Перепелица.
Сотрудник ФСБ повторил фабулу обвинения: Приходько якобы хотел взорвать российскую администрацию города Саки, сжечь консульство России во Львове, чтобы «повлиять на решение властей о возвращении Крымского полуострова в состав Украины».
Перепелица подтвердил, что все, что он говорил на суде, ему стало известно лишь из материалов дела. С самим Приходько он не контактировал.
Ранее в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону Приходько опроверг обвинения в якобы подготовке теракта в Генеральном консульстве России во Львове.
Апелляционный военный суде городского округа Власиха Московской области 7 мая отклонил жалобу защиты крымчанина на продление ареста.
7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. До этого крымчанину продлили арест до 15 сентября.
16 января сообщалось, что Приходько выдвинули новое обвинение в «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Также Приходько выдвинули еще один эпизод обвинения –планирование взрыва в здании генерального консульства России во Львове.
Ще на цю тему:
РФ вбачає "серйозний злочин" у проявах проукраїнської ідентичності в окупованому Криму - Україна в ООН
В МИД Украины ожидают до конца 2023 года решений суда по морским делам против России
У Зеленського заявили про російську "колонізацію" Криму
В окупованому Сімферополі «депутати» дозволили встановлення пам'ятника кримськотатарському льотчику Амет-хану Султану
Євросоюз продовжив на рік "кримські" санкції щодо Росії
Архиепископ Климент вступил в «дело Олега Приходько» в качестве общественного защитника
У МЗС не відкидають чергової агресії Росії проти України
В Крыму задержаны участники банды Басаева и Хаттаба – ФСБ РФ