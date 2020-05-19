В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону на заседании по делу проукраинского активиста Олега Приходько допросили сотрудника ФСБ России в Крыму Дмитрия Перепелицу.

Как сообщает издание «Ґрати», Перепелица утверждает, что Приходько не признает аннексию Крыма, «очень радикально настроен по отношению к действующей власти российской, не согласен с политическими решениями, хотел бы повторения Майдана на территории России, чтобы Крым вернулся в Украину», передают Крым.Реалии.

При этом сотрудник ФСБ сообщил, что не проводил никаких оперативно-розыскных мероприятий в отношении ​Приходько. Оперативник не вспомнил, когда Приходько попал в поле зрения спецслужбы.

«Приходько не единственный человек, которого рассматривают по террористическому делу, обо всех не упомнишь», – утверждает Перепелица.

Сотрудник ФСБ повторил фабулу обвинения: Приходько якобы хотел взорвать российскую администрацию города Саки, сжечь консульство России во Львове, чтобы «повлиять на решение властей о возвращении Крымского полуострова в состав Украины».

Перепелица подтвердил, что все, что он говорил на суде, ему стало известно лишь из материалов дела. С самим Приходько он не контактировал.

Ранее в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону Приходько опроверг обвинения в якобы подготовке теракта в Генеральном консульстве России во Львове.

Апелляционный военный суде городского округа Власиха Московской области 7 мая отклонил жалобу защиты крымчанина на продление ареста.

7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. До этого крымчанину продлили арест до 15 сентября.

16 января сообщалось, что Приходько выдвинули новое обвинение в «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Также Приходько выдвинули еще один эпизод обвинения –планирование взрыва в здании генерального консульства России во Львове.