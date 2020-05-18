В России отреагировали на продление санкций ЕС из-за Крыма
|19:01 18.06.2020
|Крым
Директор департамента Общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Николай Кобринец заявил, что «под санкциями жить тяжело, но мы уже научились».
Так он отреагировал на продление санкций Европейского Союза из-за аннексии Крыма.
«Они продлеваются регулярно, раз в полгода, и ничего нового в этом
нет. Перспективы их отмены, скажем так, более чем туманны... В принципе под санкциями, хотя это, наверное, и тяжело, и вредит во многом нашей экономике, но жить мы научились», – цитирует Кобринца российское информагентство «Интерфакс».
Ранее о продлении санкций ЕС сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Накануне лидеры ЕС отвергли предложения отменить санкции против России из-за COVID-19. Отдельно послы ЕС 10 июня договорились продлить крымский пакет санкций еще на один год.
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