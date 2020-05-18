В России отреагировали на продление санкций ЕС из-за Крыма

19:01 18.06.2020   Крым

Директор департамента Общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Николай Кобринец заявил, что «под санкциями жить тяжело, но мы уже научились».

Так он отреагировал на продление санкций Европейского Союза из-за аннексии Крыма.

«Они продлеваются регулярно, раз в полгода, и ничего нового в этом
нет. Перспективы их отмены, скажем так, более чем туманны... В принципе под санкциями, хотя это, наверное, и тяжело, и вредит во многом нашей экономике, но жить мы научились», – цитирует Кобринца российское информагентство «Интерфакс».

Ранее о продлении санкций ЕС сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Накануне лидеры ЕС отвергли предложения отменить санкции против России из-за COVID-19. Отдельно послы ЕС 10 июня договорились продлить крымский пакет санкций еще на один год.



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