Директор департамента Общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Николай Кобринец заявил, что «под санкциями жить тяжело, но мы уже научились».

Так он отреагировал на продление санкций Европейского Союза из-за аннексии Крыма.

«Они продлеваются регулярно, раз в полгода, и ничего нового в этом

нет. Перспективы их отмены, скажем так, более чем туманны... В принципе под санкциями, хотя это, наверное, и тяжело, и вредит во многом нашей экономике, но жить мы научились», – цитирует Кобринца российское информагентство «Интерфакс».

Ранее о продлении санкций ЕС сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Накануне лидеры ЕС отвергли предложения отменить санкции против России из-за COVID-19. Отдельно послы ЕС 10 июня договорились продлить крымский пакет санкций еще на один год.