Туреччина заявляє, що завдала ударів по 500 об’єктах курдів на півночі Іраку

18:48 18.06.2020   Турция

Міністерство оборони Туреччини повідомило, що військові країни завдали удару по більш ніж 500 військових об’єктах курдів на півночі Іраку під час операції в регіоні проти угруповання «Робітнича партія Курдистану» (РПК).

«Операція під назвою «Кіготь тигра» розпочалася 16 червня у відповідь на активізацію нападів курдських бойовиків на бази турецької армії», – йдеться у заяві Міністерства оборони Туреччини 18 червня, передає Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, 14 і 16 червня було здійснено два окремих повітряних удари на об’єкти «Робітничої партії Курдистану» в різних районах на півночі Іраку. Повідомляється, що турецькі літаки F-16, безпілотники і гаубиці вразили і знищили понад 500 цілей РПК за 36 годин.

«Операція «Кіготь тигра» проходить дуже добре», – прозвітували в турецькому Міноборони.

Курди 16 червня повідомили, що іранська артилерія завдала удару по позиціях курдських повстанців у північному Іраку неподалік прикордонного переходу Хаджі Омеран, що могло стати скоординованим з Туреччиною кроком.

За останні роки «Робітнича партія Курдистану» привернула на свій бік сотні іранських курдів.

РПК, яка визнана Туреччиною, Сполученими Штатами і Європейським союзом як терористична організація, веде майже чотирирічну війну проти Туреччини з вимогою більших прав для курдів, ця боротьба вже забрала близько 40 000 життів. РПК має збройні і політичні крила в Туреччині, Іраку, Ірані та Сирії, а також сотні тисяч прихильників курдської діаспори є у Європі.

Туреччина регулярно проводить військові операції проти РПК в південно-східній Анатолії і протягом багатьох років здійснила десятки транскордонних операцій проти РПК в Іраку, часто протягом літнього сезону бойових дій. Турецькі військові також провели три операції проти сирійських курдських сил на півночі Сирії.



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