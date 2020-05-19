В окупованому Сімферополі «депутати» дозволили встановлення пам'ятника кримськотатарському льотчику Амет-хану Султану
|18:30 18.06.2020
|Крым
В анексованому Сімферополі «депутати міськради» погодили встановлення пам’ятника кримськотатарському льотчику, двічі Герою Радянського Союзу Амет-Хану Султану.
Про це повідомляє «Крыминформ», передає QHA.
Дозволити встановлення пам’ятника Амет-Хану Султану за рахунок коштів заявника, за адресою: м. Сімферополь, пл. ім. Амет-Хана Султана…, — йдеться у тексті документа.
Як повідомив «голова міської ради Сімферополя» Віктор Агєєв, звернення до «міськради» надійшло від «Держкомітету у справах міжнаціональних відносин уряду Криму».
Пам’ятник цікавий, я бачив його проєкт. Будуватимемо за громадські кошти, — додав Агєєв.
Проєкт пам’ятника створив скульптор Айдер Алієв. За задумом автора, Амет-Хан Султан буде представлений у повний зріст у формі радянського льотчика.
Вартість пам’ятника становить близько 10 мільйонів рублів.
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