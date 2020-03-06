Рівень розуміння української проблематики та підтримки нашої країни у світі залишається стабільним проти спроби Росії її зруйнувати.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає День.

«Насправді рівень розуміння і підтримки України залишилися стабільними. Тобто ввесь світ розуміє, що триває агресія Росії, яка в той чи інший спосіб продовжує посилати бойовиків, зброю і все інше на Донбас. А по-друге, є розуміння, що Росія маніпулює. В ОБСЄ уже відверто сміються з російського представника, коли він починає розказувати про «внутрішній конфлікт в Україні», ‑ зазначив Василь Боднар.

У цьому контексті дипломат зауважив, що росіяни продовжують розказувати «те, у що вже й самі, мабуть, не вірять».

«Можливо, вони сподіваються, що з часом зміняться певні посадові особи, громадська думка партнерів буде не так добре поінформованою… Але сподівання марні!» ‑ переконаний Василь Боднар.