Сьогодні, 18 червня, у Дніпровському районному суді Києва відбудеться засідання щодо обвинувачення «ексміністра охорони здоров’я» окупованого Росією Криму Петра Михальчевського у державній зраді.

Про це повідомляє прокуратура АР Криму, передає QHA.

На судовому засіданні заплановано останнє слово обвинуваченого, — йдеться у повідомленні.

Передбачається, що після останнього слова обвинуваченого суд вийде в нарадчу кімнату для ухвалення рішення.

Михальчевського звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених статтею 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і статтею 111 — державна зрада.

Раніше повідомлялося, що Михальчевський влаштувався працювати в одну з приватних клінік Києва у жовтні 2019 року.