У суді розглядатимуть звинувачення проти колишнього «голови МОЗ» Криму в держзраді
|18:01 18.06.2020
|Крым
Сьогодні, 18 червня, у Дніпровському районному суді Києва відбудеться засідання щодо обвинувачення «ексміністра охорони здоров’я» окупованого Росією Криму Петра Михальчевського у державній зраді.
Про це повідомляє прокуратура АР Криму, передає QHA.
На судовому засіданні заплановано останнє слово обвинуваченого, — йдеться у повідомленні.
Передбачається, що після останнього слова обвинуваченого суд вийде в нарадчу кімнату для ухвалення рішення.
Михальчевського звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених статтею 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і статтею 111 — державна зрада.
Раніше повідомлялося, що Михальчевський влаштувався працювати в одну з приватних клінік Києва у жовтні 2019 року.
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