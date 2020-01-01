На болгарсько-грецькому кордоні сформувалися кілометрові черги внаслідок великої кількості туристів, охочих потрапити до Греції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють місцеві видання, як BNR, та агентство Reuters.

Вчора, 17 червня, на пунктах пропуску у напрямку Греції виникли кілометрові черги внаслідок великої кількості охочих приїхати туди на відпочинок. Серед них переважно - громадяни самої Болгарії, Румунії та Сербії.

На КПП "Кулата" черга з легкових авто в окремі години сягала 10 кілометрів, а вантажівок – 15 кілометрів.

Додатково чергу сповільнює велика кількість сербських туристів: як громадяни "третіх країн", вони повинні проходити детальнішу перевірку, повідомляти адресу перебування, багато з них здають тести на коронавірус. Болгарські прикордонники почали закликати користуватись іншими пунктами пропуску.

Станом на 18 червня, черга суттєво зменшилася після спрощення Грецією процедури перевірки для громадян ЄС – тепер достатньо показати документи. Черга з вантажівок досі займає близько 6 кілометрів.

Нагадаємо, у понеділок на в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон: з’ясувалося, що через наземні пункти пропуску в’їзд дозволений лише громадянам ЄС або резидентам. Згодом Греція дозволила в'їзд для громадян Сербії, які застрягли на кордоні.