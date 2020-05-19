Обязательная обсервация для приезжих в оккупированный Крым из-за границы, в том числе с Украины, будет отменена только в случае стабилизации эпидемиологической обстановки и никак не раньше.

Об этом ForPost сообщила "руководитель" межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Должна идти устойчивая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Пока на эту тему говорить рано», — сказала Пеньковская.

Ранее Сергей Аксёнов на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что режим обязательной обсервации отменён с 15 июня. Однако это касается только граждан Российской Федерации, прибывших на оккупированный полуостров из других субъектов.

Вместе с тем Украина уже открыла ряд пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией — переходы на границе с оккупированном Крымом открыты ещё с 14 июня и функционируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как сообщалось, с 15 июня на территории оккупированного Крыма полностью отменён режим самоизоляции. Обязательным для крымчан остаётся ношение защитных масок, хотя штраф за их отсутствие отменили. Закрытыми также остаются пляжи Крыма. Операторы должны завершить их подготовку к 1 июля.