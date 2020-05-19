За прошлые сутки в обсерваторы оккупированного Крыма отправили 124 человека, прибывших из-за границы, в том числе моряков из Испании и Мавритании.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил "замруководителя" управления Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков, - передает Керчь.ФМ.

«За истекшие сутки в обсерваторы помещено 124 человека, из них 45 – моряки, которые прибыли из Мавритании и Испании. Все находятся под медицинским наблюдением», - заявил Крутиков.