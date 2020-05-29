Німеччина може ввести санкції проти РФ через убивство чеченця в Берліні

16:45 18.06.2020   Россия

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас пригрозив Росії санкціями після того, як німецька прокуратура допустила, що колишнього чеченського польового командира минулого року вбили в Берліні на замовлення уряду Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

"Федеральний уряд залишає за собою право вжити подальших заходів у цій справі", - заявив Маас у четвер у Відні. 

Раніше в четвер німецька прокуратура висунула громадянину Росії підозру у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні в минулому році, допустивши, що злочин було виконано на замовлення уряду Росії. 

На думку німецької сторони, причиною послужило "вороже ставлення" майбутньої жертви до російської влади.

Колишнього польового командира часів другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі, який був громадянином Грузії, застрелили 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. 

ЗМІ пізніше повідомили, що підозрюваний мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

Раніше  прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Дмітрія Бадіна, який  вважається підозрюваним у причетності до хакерського нападу на німецький Бундестаг в квітні-травні 2015 року.



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