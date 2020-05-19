В оккупированном Севастополе второй день подряд выявляют по 4 вновь инфицированных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в городе коронавирусной инфекцией заболели 195 человек, выздоровели 163 человек, трое умерли.

Напомним, что с 15 июня в оккупированном Севастополе снято большинство ограничений, введенных в связи с эпидемией.

