В оккупированном Севастополе выявляют по 4 ковид-положительных в день

16:15 18.06.2020   Крым

В оккупированном Севастополе второй день подряд выявляют по 4 вновь инфицированных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в городе коронавирусной инфекцией заболели 195 человек, выздоровели 163 человек, трое умерли.

Напомним, что с 15 июня в оккупированном Севастополе снято большинство ограничений, введенных в связи с эпидемией.
 



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