В оккупированном Севастополе выявляют по 4 ковид-положительных в день
|16:15 18.06.2020
|Крым
В оккупированном Севастополе второй день подряд выявляют по 4 вновь инфицированных коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в городе коронавирусной инфекцией заболели 195 человек, выздоровели 163 человек, трое умерли.
Напомним, что с 15 июня в оккупированном Севастополе снято большинство ограничений, введенных в связи с эпидемией.
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