Ракетний есмінець США USS Porter (DDG 78) прибув до акваторії Чорного моря з метою провести операцію з безпеки на морі та підтримати стабільність мореплавства, зміцнити спільну боєготовність з союзниками по НАТО та партнерами в регіоні, включаючи Україну.

Про повідомила пресслужба ВМФ США, передає Український мілітарний портал.

Перед цим USS Porter (DDG 78) повернувся після виконання операції у Баренцевому морі.

Це вже третій захід есмінця США до Чорного моря цього року і другий захід для есмінця «Портер».

«Присутність «Портера» в Чорному морі є ключовою для побудови безпечного середовища на морі та забезпечення свободи навігації, – заявив командир есмінця Крейг Трент.

Есмінець USS Porter (DDG78) 12-й корабель цього класу, він був побудований на верфі Інгаллс у Паскагулі, штат Міссісіпі у США, будівництво почалося 2 грудня 1996 року. Спуск на воду відбувся 12 листопада 1997 року. 20 березня 1999 року зданий на службу в Порт Канаверал, штат Флорида.

USS Porter (DDG78) – це один з двох кораблів які 7 квітня 2017 року нанесли ракетного удару по авіабазі проурядових сил Асада у Сирії у відповідь на хімічну атаку по цивільним громадянам.

Основні технічні характеристики есмінця:

Водотоннажність: 9200 тонн

Довжина: 155.3 метри

Ширина: 20 метрів

Осадка: 9.4 метри

Максимальна швидкість: 30 вузлів

Екіпаж: 348 осіб та 32 офіцера

​ Есмінець США USS Porter (DDG 78) прибув до Чорного моря 8 серпня 2019 року Фото: Yörük Işık

Озброєння:

• дві пускові установки ( на 32 та 64 ракети) для вертикального запуску ракет Mk 41

• 96 пускових установок для ракет RIM-66 SM-2, BGM-109 Tomahawk чи RUM-139 VL-Asroc

• 130 мм артилерійська установка Mk 45

• два бойових модулі калібром 25 мм Mk 38

• чотири великокаліберні кулемети калібром 12.7 мм

• два торпедних апарати для торпед Mk 46

• 20 мм шестиствольний бойовий модуль Phalanx CIWS

Авіакрило: два гелікоптера SH-60 Sea Hawk