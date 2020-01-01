Есмінець США прибув до Чорного моря
|16:03 18.06.2020
Ракетний есмінець США USS Porter (DDG 78) прибув до акваторії Чорного моря з метою провести операцію з безпеки на морі та підтримати стабільність мореплавства, зміцнити спільну боєготовність з союзниками по НАТО та партнерами в регіоні, включаючи Україну.
Про повідомила пресслужба ВМФ США, передає Український мілітарний портал.
Перед цим USS Porter (DDG 78) повернувся після виконання операції у Баренцевому морі.
Це вже третій захід есмінця США до Чорного моря цього року і другий захід для есмінця «Портер».
«Присутність «Портера» в Чорному морі є ключовою для побудови безпечного середовища на морі та забезпечення свободи навігації, – заявив командир есмінця Крейг Трент.
Есмінець USS Porter (DDG78) 12-й корабель цього класу, він був побудований на верфі Інгаллс у Паскагулі, штат Міссісіпі у США, будівництво почалося 2 грудня 1996 року. Спуск на воду відбувся 12 листопада 1997 року. 20 березня 1999 року зданий на службу в Порт Канаверал, штат Флорида.
USS Porter (DDG78) – це один з двох кораблів які 7 квітня 2017 року нанесли ракетного удару по авіабазі проурядових сил Асада у Сирії у відповідь на хімічну атаку по цивільним громадянам.
Основні технічні характеристики есмінця:
Водотоннажність: 9200 тонн
Довжина: 155.3 метри
Ширина: 20 метрів
Осадка: 9.4 метри
Максимальна швидкість: 30 вузлів
Екіпаж: 348 осіб та 32 офіцера
Есмінець США USS Porter (DDG 78) прибув до Чорного моря 8 серпня 2019 року Фото: Yörük Işık
Озброєння:
• дві пускові установки ( на 32 та 64 ракети) для вертикального запуску ракет Mk 41
• 96 пускових установок для ракет RIM-66 SM-2, BGM-109 Tomahawk чи RUM-139 VL-Asroc
• 130 мм артилерійська установка Mk 45
• два бойових модулі калібром 25 мм Mk 38
• чотири великокаліберні кулемети калібром 12.7 мм
• два торпедних апарати для торпед Mk 46
• 20 мм шестиствольний бойовий модуль Phalanx CIWS
Авіакрило: два гелікоптера SH-60 Sea Hawk
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