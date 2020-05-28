Коронавірус у Росії: 7772 нових інфікованих, 182 померлих
|15:47 18.06.2020
|Россия
У Російській Федерації за минулу добу виявлено 7 772 нових інфікованих, таким чином загальна кількість випадків зараження у РФ зросла до 560 321 людини.
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф, передає Укрінформ.
Згідно з його даними, з російських регіонів найбільше нових випадків захворювання за добу зареєстровано в Москві (+1040 осіб), Підмосков'ї (+667), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+243), Нижегородській області (+233), Петербурзі та Свердловській області (по +231).
За добу від COVID-19 у Росії померло ще 182 пацієнти. Всього з початку епідемії в країні померло 7650 осіб.
Одужали в цілому 313 409 осіб, (+9609 за останню добу).
Глава Росздоровнагляду Алла Самойлова заявила, що з початку поширення коронавірусної інфекції в Росії від неї померло 489 медичних працівників.
Станом на ранок 18 червня в світі зафіксовано 8 425 645 випадків коронавірусу, в тому числі 451 831 летальний, одужало 4 434 075 людей.
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