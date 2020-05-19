У США стурбовані новиною про спалах COVID-19 в російському СІЗО, де тримають українських політв'язнів
|15:31 18.06.2020
|Крым
Посольство США в Україні стурбоване повідомленнями про спалах корона вірусної хвороби COVID-19 в слідчому ізоляторі в Росії, де несправедливо утримують кількох українських політв’язнів.
Про це йдеться в повідомленні посольства у Twitter, передає УНН.
“Ми стурбовані нещодавніми повідомленнями про спалах COVID-19 в слідчому ізоляторі в Росії, де несправедливо утримують декількох українських політв’язнів. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів”, — наголосили дипломати.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у СІЗО № 5 у Ростові-на-Дону, де утримують фігурантів красногвардійської групи “справи Хізб ут-Тахрір” Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва, зафіксували спалах коронавірусу.
Після цього уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме забезпечити належні умови тримання та надання якісної медичної допомоги.
З її слів, умови в російських пенітенціарних установах, де наразі незаконно утримуються понад 5000 громадян України, не відповідають жодним міжнародним стандартам поводження з ув’язненими.
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