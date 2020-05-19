Посольство США в Україні стурбоване повідомленнями про спалах корона вірусної хвороби COVID-19 в слідчому ізоляторі в Росії, де несправедливо утримують кількох українських політв’язнів.

Про це йдеться в повідомленні посольства у Twitter, передає УНН.

“Ми стурбовані нещодавніми повідомленнями про спалах COVID-19 в слідчому ізоляторі в Росії, де несправедливо утримують декількох українських політв’язнів. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів”, — наголосили дипломати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у СІЗО № 5 у Ростові-на-Дону, де утримують фігурантів красногвардійської групи “справи Хізб ут-Тахрір” Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва, зафіксували спалах коронавірусу.



Після цього уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України, а саме забезпечити належні умови тримання та надання якісної медичної допомоги.



З її слів, умови в російських пенітенціарних установах, де наразі незаконно утримуються понад 5000 громадян України, не відповідають жодним міжнародним стандартам поводження з ув’язненими.