Євросоюз продовжив на рік "кримські" санкції щодо Росії
|14:45 18.06.2020
|Крым
Рада ЄС 18 червня продовжила ще на рік санкції проти Росії, запроваджені за незаконну окупацію Криму.
Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.
«Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення», - написав дипломат.
Він додав, що треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку і незаконні голосування у Криму.
Як уже повідомляв Укрінформ, Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.
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