Що потрібно знати, якщо ви плануєте поїхати до Криму в червні

15:01 18.06.2020   Крым

З 14 червня поновили роботу українські КПВВ з Кримом, що означає скасування дії попередніх обмежень перетину КПВВ. Це рішення було ухвалено урядом України 12 червня.

Після цього громадяни України з різних причин стали планувати свої поїздки до Криму, повідомляє Кримська правозахисна група.

Утім, перш ніж рушити до Криму, громадянам необхідно зважити на те, що крім українських КППВ вони перетинатимуть і пункти пропуску, контрольовані Росією, а на території окупованого півострова діють обмеження, запроваджені російською владою.

В’їзд до Криму через КПВВ 

Громадяни України, котрі не мають паспорта громадянина РФ, виданого окупаційною владою в Криму в порушення міжнародних норм і норм законодавства України у рамках нав’язаного російського громадянства, позиціонуються російськими прикордонниками як «іноземці» (що також є брутальним порушенням з боку РФ). Тобто, для таких українських громадян Росія обмежила в’їзд до Криму. Зараз перетнути «російські» КПВВ можуть громадяни з українським паспортом лише у разі, якщо вони є членами родини (подружжя, батьки, діти, усиновителі, усиновлені), опікунами й піклувальниками громадян РФ, зокрема й і ті кримчани, котрі мають «автоматичний» російський паспорт. Ступінь спорідненості необхідно буде підтвердити документами.

Водночас нормативні акти уряду РФ суперечливі, тому що заразом дозволяють «іноземцям» (на цей раз громадянам України без нав’язаного російського паспорта) одноразово в’їхати в Крим до хворих близьких родичів, котрі потребують догляду (подружжю, батькам, дітям, усиновителям, усиновленим), опікунам і піклувальникам, за умови надання документів, що засвідчують їхню особу, документів (копій документів) медичного закладу, що підтверджують стан тих, хто потребує піклування, та копії документа, що засвідчує ступінь спорідненості. Це попри те, що вже зазначена норма вказує на родичів як на підставу в’їзду, незалежно від того, потребують вони догляду чи ні.

Також в’їхати до Криму тепер (без нав’язаного російського паспорта) можна з метою лікування, за умови пред’явлення «документів (копій документів), наданих медичним закладом, що засвідчують запрошення на лікування, із зазначенням часу проведення лікування, чи документів (копій документів), оформлених Міністерством охорони здоров’я Росії».

Отримати роз’яснення з цих питань від російських прикордонників вкрай складно, що підтвердив моніторинг кримських і російських «гарячих ліній». З 10 номерів телефонів зателефонувати було можливим лише на один.

Обсервація в Криму

Громадяни України, котрі прибули до Криму з підконтрольній території, зобов’язані 14 днів перебувати на ізоляції в умовах обсервації. Такі обсерватори організовані зазвичай на базі окремих установ: санаторії, бази відпочинку тощо. З 15 червня до обсерваторів спрямовуються всі прибулі з підконтрольної Україні території, незалежно від наявності «кримської прописки». Люди, котрі перебували в «обсерваторах», нерідко скаржаться на низьку якість харчування та умови проживання.

Окрім цього, варто зважити на те, що з 15 червня дозволено розміщатися в готелях і пансіонатах лише тим, хто зареєстрований за місцем проживання в Криму. Тобто, громадяни України без «кримської прописки» не в змозі оселитися в санаторно-курортних установах.

Захворюваність на COVID-19 

За офіційною інформацією окупаційної влади, станом на 16 червня було зареєстровано 748 випадків інфікування COVID-19 в Криму (561 – в АР Крим і 187 – у Севастополі), 20 осіб з цього числа хворих померли.

Утім важливо знати, що ця статистика не віддзеркалює реальної ситуації з поширенням COVID-19 у Криму, про що Кримська правозахисна група неодноразово повідомляла за результатами моніторингу ситуації з COVID-19 у Криму. Після переходу до поетапного виходу з карантину офіційні цифри щодо кількості епізодів інфікування COVID-19 й чисельності смертей від COVID-19 занижуються з метою подальшого зняття обмежень.

Більш того, щодня до Криму прибувають авіарейси з РФ, найбільше з Москви – регіону РФ з найвищим числом підтверджених випадків COVID-19. Як-от, лише 15 червня до Криму прилетіло з Москви 22 літаки з пасажирами. Це істотно збільшує ризики інфікування COVID-19 на півострові.

Окупована територія та порушення прав людини

Якщо ви вирішили поїхати до Криму, насамперед варто зважати на те, що ви прямуєте на окуповану територію, що де-факто контролюється владою РФ. Порушення прав людини є системними в Криму, а справедливе правосуддя відсутнє. Російська влада продовжує позбавляти людей волі через політичні мотиви, фабрикуючи кримінальні справи. За даними Кримської правозахисної групи, 94 особи зараз перебувають у місцях несвободи в рамцях таких справ.

Ймовірність стати жертвою такого переслідування є напрочуд високою для політичних і громадських діячів України, військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, правозахисників, журналістів.

Окрім того, коли ви перетинаєте російські КПВВ, ФСБ РФ в змозі отримати доступ до вашої особистої інформації. 



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